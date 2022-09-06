Систему «Мир» запланировали расширить на все отели Турции до конца года

По итогам летнего сезона карты «Мир» в Турции принимают практически во всех туристических зонах. Сейчас на уровне госкомиссии решается вопрос, чтобы их до конца года можно было использовать во всех отелях. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.
Он уточнил, что есть программа по расширению сферы применения платежной системы в Турции, в частности, планируется сделать так, чтобы до конца года «Мир» принимали во всех турецких отелях.
По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), за летний сезон Турцию посетили 2,8 млн граждан РФ.