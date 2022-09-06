Систему «Мир» запланировали расширить на все отели Турции до конца года

По итогам летнего сезона карты «‎Мир»‎ в Турции принимают практически во всех туристических зонах. Сейчас на уровне госкомиссии решается вопрос, чтобы их до конца года можно было использовать во всех отелях. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

— С одной стороны, не работают наши карты — Visa и MasterCard. С другой стороны, достаточно хорошо работают карты «‎Мир»‎. Мы переживали в начале сезона, как будет проходить оплата, как это повлияет на активность туристов. Но сейчас мы видим, что «‎Мир» принимают практически ‎повсеместно, этот вопрос почти решен. В большинстве туристических зон карта работает, по ней можно либо сразу расплатиться, либо снять наличные в банкоматах и расплатиться кэшем. То есть проблем с расчетом картой «‎Мир» в Турции ‎у россиян нет, — сказал глава РТДС.

Он уточнил, что есть программа по расширению сферы применения платежной системы в Турции, в частности, планируется сделать так, чтобы до конца года «Мир» принимали во всех турецких отелях.

— На уровне государственной комиссии этот вопрос решается. И больше того, в Турции нет тех, кто был бы против. Наоборот. Но есть определенные технические моменты, внедрение этого всего может занять некоторое время, — подчеркнул Егармин.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), за летний сезон Турцию посетили 2,8 млн граждан РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Проблем с расчетом картой «Мир» в Турции у россиян нет»