Семьи мобилизованных не будут платить за детский сад в Пронском районе

В Пронском районе Рязанской области семьи мобилизованных граждан освободили от платы за детский сад. Решение приняли депутаты районной думы.
Начальник управления образования Александра Кучинова рассказала, что теперь наряду с ветеранами боевых действий и семьями контрактников освобождены от платы и семьи мобилизованных жителей Пронского района.
Жёны мобилизованных считают решение о бесплатном школьном питании реальным подспорьем для семьи, – пишет издательство «Пресса».
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