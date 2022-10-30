Семьи мобилизованных не будут платить за детский сад в Пронском районе

В Пронском районе Рязанской области семьи мобилизованных граждан освободили от платы за детский сад. Решение приняли депутаты районной думы.

Начальник управления образования Александра Кучинова рассказала, что теперь наряду с ветеранами боевых действий и семьями контрактников освобождены от платы и семьи мобилизованных жителей Пронского района.

Александра Кучинова: «В школах детей из семей военнослужащих также бесплатно обеспечат обедами. Они получат полноценное двухразовое питание. Все расходы на себя взял районный бюджет»

Жёны мобилизованных считают решение о бесплатном школьном питании реальным подспорьем для семьи, – пишет издательство «Пресса».

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