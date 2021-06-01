Рязанцев проинформировали об отключении горячей воды со 2 июня

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В Рязани со 2 июня по ряду адресов отключат горячую воду, информирует пресс-служба мэрии.

Отключение продлится до 15 июня. В этом время будут проводиться плановые профилактические работы. Речь идёт о следующих адресах:

улица Малое шоссе, дом 18;

улица профессора Никулина, дом 3, дом 4, дом 6, дом 6 корп. 1, дом 6 корп. 2, дом 34, дом 49а;

улица Дзержинского, дом 11;

улица МОГЭС, дом 11 (д/сад №10), дом 14, дом 16, дом 28, дом 30;

улица Первомайский проспект, дом 55 (д/сад №33), дом 49е (д/сад №48), дом 31, дом 61 (школа №13), дом 27б, дом 58 корп. 1, дом 60 корп. 1, дом 62 корп. 2, дом 64 корп. 1, дом 64 корп. 2, дом 64 корп. 3, дом 66 корп. 1, дом 66 корп. 2, дом 68/2, дом 74 корп. 1;

улица 2-я Линия, дом 31 (д/сад №75), дом 25, дом 25а;

улица Шевченко, дом 18 (д/сад №139), дом 55 (д/сад №159), дом 27, дом 28, дом 31, дом 33, дом 34, дом 34 корп. 1, дом 34 корп. 2, дом 35, дом 52а;

улица Чкалова, дом 9а (школа №17), дом 1, дом 1 корп. 1, дом 1 корп. 2, дом 3, дом 5 корп. 1, дом 7 корп. 1, дом 13, дом 30/6, дом 46 корп. 1;

улица 3-й переулок МОГЭС, дом 3;

улица 3-й Мопровский переулок, дом 2, дом 4 корп. 1;

улица Весенняя, дом 1/28, дом 3/15, дом 4, дом 5, дом 7, дом 7/1, дом 9, дом 9/1, дом 11;

улица Вокзальная, дом 5, дом 7, дом 22, дом 26, дом 28, дом 38, дом 42, дом 89, дом 89а, дом 91, дом 97, дом 99, дом 101;

улица Высоковольтная, дом 5/1, дом 7, дом 7 корп. 1, дом 11, дом 14, дом 16, дом 16 корп. 1, дом 16 корп. 2, дом 16 корп. 4, дом 18, дом 18 корп. 1, дом 18 корп. 2, дом 20, дом 34/13, дом 34 корп. 1, дом 34 корп. 2, дом 34 корп. 3, дом 37 корп. 1, дом 37 корп. 2, дом 37 корп. 3, дом 37 корп. 4, дом 41 корп. 2, дом 43, дом 45;

улица Дзержинского, дом 5, дом 24/26, дом 24 корп. 1, дом 26/24;

улица площадь Димитрова, дом 2, дом 3, дом 3в;

улица Пожарный переулок, дом 1;

улица Пушкина, дом 54;

улица Семена Середы, дом 27, дом 36, дом 40;