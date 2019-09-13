В театре «Переход» состоялось оригинальное открытие нового сезона

В театре «Переход» состоялось оригинальное открытие нового театрального сезона. Мероприятие прошло в четверг, 12 сентября.

Театр заранее анонсировал открытие как необычный концерт-спектакль под название «Театр. Школа. Любовь», целью которого было показать зрителю один из форматов театрального искусства.

Студийцы и артисты театра объединились в один советский класс, продемонстрировав возможности студийного обучения в театре: показали пластические, танцевальные и вокальные номера, фехтование, отрывок из произведения «Вам и не снилось». Получилось полноценное произведение, все элементы которого полностью погружали зрителей в атмосферу и наполняли духом времени, молодости и счастья.

Однозначное «играть» прозвучало в конце от всех зрителей. Аплодисменты не смолкали и на протяжении всего концерта-спектакля.

Довольный успешным открытием, театр «Переход» отправляется в новый сезон с зарядом бодрости и позитива.