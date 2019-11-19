На главную Новости Рязани Культура В Рязани театр из Владикавказа показал спектакль «Оркестр»
Новости РязаниКультура

В Рязани театр из Владикавказа показал спектакль «Оркестр»

В понедельник, 18 ноября, на сцене Рязанского театра драмы прошло четвёртое «Свидание на Театральной». Государственный ордена Трудового Красного Знамени академический русский театр имени Евгения Вахтангова представил спектакль «Оркестр» по одноименному произведению французского писателя Жана Ануя.

В спектакле показана жизнь 7 совершенно разных людей, которым приходится сосуществовать вместе. Они все участники одного оркестра. У каждого из героев свой характер, темперамент, разные взгляды на жизнь и социальное положение.

‡агрузка...

Оркестранты, рассказывая о трагических эпизодах своей жизни, обнажают перед зрителем душу.

Герои затрагивают вечные темы: любовь, ревность, смерть, старость, война.

В спектакле присутствует много вокала и необычной пластики. Эти приёмы усиливают эмоциональность действия.

— Мне кажется, что пьеса великолепная. Жан Ануй отличается своей формой. А нам удалось найти то самое сочетание формы и содержания, — поделился художественный руководитель театра Владимир Уваров.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»