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Рязанские полицейские стали обладателями «бронзы» Чемпионата МВД России по легкоатлетическому кроссу

В городе Владимире состоялся Чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу, по итогам которого команда Управления МВД России по Рязанской области заняла почетное 3-е место. Об этом сообщил официальный сайт ведомства. 

В ведомственном турнире приняли участие более 300 сотрудников полиции, представляющих 35 регионов страны.

Все участники соревнований прошли несколько легкоатлетических испытаний: женщины покорили трехкилометровую дистанцию, мужчины без труда справились с дистанцией в пять километров, затем последовала четырехкилометровая эстафета.

Преодолев все препятствия, сборная команда УМВД России по Рязанской области завоевала 3 место в лично-командном зачете, уступив коллегам из Вологодской и Ульяновской областей.

Награждение проводил начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин. Он поблагодарил команду рязанских полицейских за красивое выступление на федеральном уровне и пожелал им дальнейших успехов в спортивной жизни.

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