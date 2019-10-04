Рязанец предстанет перед судом за попытку убить соседа

Рязанским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Рязани, который обвиняется в покушении на убийство соседа. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Рязанской области.

В ходе следствия выявлено, что 2 декабря 2018 года между двумя соседями произошла ссора. Обвиняемый набросился на мужчину и начал душить. Пострадавший притворился мертвым, поэтому хватка была ослаблена. Жена потерпевшего увидела происходящее и вызвала полицию.

Рязанец вину не признал. Дело направлено в суд.