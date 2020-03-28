На улице Есенина сбили женщину

Алексей Агеев
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Утром 28 марта 2020 года, примерно в 06:30, на улице Есенина в Рязани сбили женщину. Информация об этом была опубликована в паблике «Подслушано у Водителей Рязани» в соцсети ВКонтакте.

По словам очевидца ДТП, наезд был совершен неподалеку от заправки ТНК («Роснефть»), рядом с торговым центром «Евпатий Коловрат». Иных подробностей свидетель ЧП не рассказал. Информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что под Михайловом сбили двух лосей

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