Хоккейная молодёжка «Рязани» проиграл последний контрольный матч межсезонья

Молодежная команда Рязани провела заключительный контрольный матч в преддверии старта в Первенстве НМХЛ – на льду Дворца «Олимпийский» юные «горожане» принимали «Академию Михайлова» из Новомосковска. Генеральная репетиция не удалась. Гости оказались сильнее – 1:5. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».

Совсем недавно МХК «Рязань» уже встречался с «Академией Михайлова» в контрольном матче. Он прошел в Новомосковске и завершился победой нашей команды со счетом 2:1. Сегодня зрители увидели в два раза больше заброшенных шайб, но, к сожалению, влетали они, главным образом, в ворота рязанской команды. Гости отличились пять раз, «бело-синие» лишь раз – единственный точный бросок в их составе на исходе первого периода нанес Даниил Вашуков, сделав счет на тот момент 1:1. На старте второй двадцатиминутки «Академия Михайлова» вновь вышла вперед, и во второй раз выровнять положение у хозяев уже не получилось.

Алексей ХРАМЦОВ, главный тренер МХК «Рязань»: — С «Академией Михайлова» нам предстоит провести первые игры в регулярном чемпионате, поэтому сегодняшняя встреча – это возможность изучить своего соперника «в деле». Сегодня гости с первой минуты постарались взять инициативу в свои руки, и, хотя я просил наших парней быть наглее, новомосковцам задуманное удалось. Из-за этого и главная претензия к команде по сегодняшней игре заключается в том, что хоккеисты не выполнили установку. Может, после череды побед игроки «надели корону» и решили, что каждого соперника смогут обыграть «на одном коньке»? Но играть со студенческой командой и забрасывать ей девять шайб – не то же самое, что играть с коллективом хорошего уровня из своей лиги. Например, на тренировках мы часто разыгрываем 6 на 3, и получается это неплохо, а сегодня, когда на поле было шесть наших игроков и три игрока соперника, мы не только не забросили, но и пропустили. Думаю, это поражение даст понять парням, что с таким настроем мы не сможем добиться результата.

Напомним, что 17 и 18 сентября МХК «Рязань» проведет первые игры в регулярном чемпионате на выезде как раз с «Академией Михайлова».