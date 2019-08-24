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Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Хлеборобы Скопинского района намолотили 100 тысяч тонн зерна. В Скопинском районе завершается ремонт дороги. В городе Скопине полицейские раскрыли ограбление местной жительницы, совершённое «на почве ревности». В селе Катино Скопинского района строят дорогу.

В Клепиковском районе искали потерявшихся байдарочников. В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики.

Жителя Кораблинского района осудили за жестокое убийство знакомого.

В Касимовском районе пьяный москвич улетел в кювет на внедорожнике. Житель Касимова убил и расчленил сына.

В Сасовском районе мужчина жестоко избил вилами домашнего пса, затем собаку бросили умирать на ферме. В ДТП в Сасовском районе погибла женщина.

В Пителинском районе «Нива» улетела в кювет.

В Рыбновском районе иностранец изнасиловал 70-летнюю женщину. В Рыбном обнаружен труп. В Рязани разыскиваются родственники погибшего солдата из Рыбновского района

Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Михайловский район. В Михайловском районе открыли памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Николай Любимов провёл выездное заседание правительства Рязанской области. Жители Михайловского района попросили губернатора отремонтировать больницу. В ДТП в Михайловском районе пострадал житель Москвы.

Рязанские полицейские задержали мужчин, стрелявших на реке в Шиловском районе из автомата Калашникова.

В Рязанском районе водитель без прав устроил ДТП. В Рязанском районе отменили популярный молочный фестиваль. Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» в 2019 году состоится.

Рязанцев приглашают на субботник в село Захаровского района.

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