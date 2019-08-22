В Касимовском районе пьяный москвич улетел в кювет на внедорожнике

В среду, 21 августа, в 16.50 на 2-м километре автодороги Касимов – Новая деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево – Дмитриево в Касимовском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.



По данным Госавтоинспекции, 62-летний житель Москвы не справился с управлением автомобилем «УАЗ Патриот», съехал в кювет, где машина перевернулась. Также в кювете оказался уходивший от столкновения 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105.



Водитель «Патриота» попал в больницу. Выяснилось, что он сел за руль в нетрезвом виде (0,75 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе). По факту случившегося проводится проверка.

