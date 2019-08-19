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Житель Касимова убил и расчленил сына

Житель Касимова Владимир Болотин признан судом виновным в убийстве собственного сына. Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Рязанской области.

В ходе суда и следствия было установлено, что убийство 41-летнего сына Болотин совершил в своём доме в Касимове 23 декабря 2017 года. Между мужчинами произошла ссора в ходе которой отец убил сына из охотничьего карабина марки «Сайга-410К». После этого он расчленил труп, вывез останки на машине к реке и утопил. 

О пропаже мужчины в полицию сообщила его мать, бывшая жена Болотина-старшего, проживавшая отдельно. 

Суд признал Владимира Болотина виновным и приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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