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Рязанские полицейские задержали мужчин, стрелявших на реке из автомата Калашникова

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из автомата Калашникова на берегу реки Ока у села Рубецкое Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О стрельбе в полицию сообщила работница изыскательной организации, которая на специальном судне проводила замеры дна реки Ока. Она рассказала, что на берег на автомобиле ВАЗ-2107 приехали двое мужчин и начали стрелять в воздух из неизвестного ей оружия.

Стрелков удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что таким образом недовольство шумом от проводимых работ выразили 37-летний приезжий из Москвы и его ровесник, житель Шиловского района. Стреляли они в воздух из охолощённого автомата Калашникова . На такое оружие не требуется разрешение, всего было произведено 13 выстрелов холостыми патронами.

По факту случившегося проводится проверка.

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