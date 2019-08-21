Жители Михайловского района попросили губернатора отремонтировать больницу

Во вторник, 20 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл выездное заседание регионального правительства в Михайловском районе.
Губернатор рассказал, что к нему обратились две жительницы посёлка Октябрьский. Они просили отремонтировать местную больницу и организовать в ней круглосуточный стационар. Этот вопрос Любимов поручил контролировать министру здравоохранения Рязанской области Андрею Прилуцкому. Министр доложил, что на ремонт системы отопления в Октябрьской районной больнице уже выделены 3 млн. рублей. В 2020 году планируется провести ремонт помещений в этом медучреждении. Здесь работает дневной стационар, а организация круглосуточного стационара не планируется, поскольку в ГБУ РО «Михайловская МРБ», которая находится в 10 км, есть свободные места, сообщает сайт регионального правительства.
Ещё одна просьба местных жителей касалась приведения в порядок объездной автодороги города Михайлова.
Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Губернатор поручил оперативно подготовить заявку в Минтранс РФ для включения обхода г. Михайлова, который с 2019 года находится в федеральной собственности, в план ремонта автомобильных дорог.
– Всем районам надо помогать, и мы знаем у кого лучше ситуация, а у кого похуже. Сейчас национальные проекты, которые мы реализуем в этой сфере, позволяют нам направить больше ресурсов на эти автодороги, – отметил Николай Любимов.