Жители Михайловского района попросили губернатора отремонтировать больницу

Во вторник, 20 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл выездное заседание регионального правительства в Михайловском районе.

Губернатор рассказал, что к нему обратились две жительницы посёлка Октябрьский. Они просили отремонтировать местную больницу и организовать в ней круглосуточный стационар. Этот вопрос Любимов поручил контролировать министру здравоохранения Рязанской области Андрею Прилуцкому. Министр доложил, что на ремонт системы отопления в Октябрьской районной больнице уже выделены 3 млн. рублей. В 2020 году планируется провести ремонт помещений в этом медучреждении. Здесь работает дневной стационар, а организация круглосуточного стационара не планируется, поскольку в ГБУ РО «Михайловская МРБ», которая находится в 10 км, есть свободные места, сообщает сайт регионального правительства.

Ещё одна просьба местных жителей касалась приведения в порядок объездной автодороги города Михайлова.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Губернатор поручил оперативно подготовить заявку в Минтранс РФ для включения обхода г. Михайлова, который с 2019 года находится в федеральной собственности, в план ремонта автомобильных дорог.