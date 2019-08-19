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В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики

В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики. От имени Губернатора Рязанской области Николая Любимова жителей города приветствовала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Она пожелала местным жителям здоровья, добра и счастья.

Клепиковцев поприветствовали руководители министерства по делам территорий и информационной политике региона, муниципального района, представители общественной палаты Рязанской области, духовенство. Отличившиеся жители города получили региональные и ведомственные награды.

Праздник продолжился IV районным гастрономическим фестивалем «Яблочный Спас-Клепики». Также прошла ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Золотые руки Мещёры» районного Дома культуры, выставка работ Клепиковского Дома творчества. В сквере на площади Ленина состоялся кулинарный фестиваль национальной кухни представителей диаспор, проживающих в Спас-Клепиках и Клепиковском районе.

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