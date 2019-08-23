В селе Катино Скопинского района строят дорогу

В селе Катино Скопинского района по улице Полетаева строят дорогу протяженностью 555 метров и шириной 3 метра. Сумма контракта составляет порядка 900 тыс. руб. Работы выполняет подрядная организация ООО «Спецстроймеханизация». На сегодняшний день на объекте происходит грейдерование дороги и укладка песчаного слоя.

– С этой организацией работаем более 5 лет. Благодаря тесному сотрудничеству мы построили несколько муниципальных дорог. Приоритет был отдан тем улицам, где проживает наибольшее количество граждан, – отметил глава Горловского сельского поселения Николай Мишин.

Местные жители уже смогли оценить качество и комфорт передвижения по данной дороге.