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В селе Катино Скопинского района строят дорогу

В селе Катино Скопинского района по улице Полетаева строят дорогу протяженностью 555 метров и шириной 3 метра. Сумма контракта составляет порядка 900 тыс. руб. Работы выполняет подрядная организация ООО «Спецстроймеханизация». На сегодняшний день на объекте происходит грейдерование дороги и укладка песчаного слоя.

– С этой организацией работаем более 5 лет. Благодаря тесному сотрудничеству мы построили несколько муниципальных дорог. Приоритет был отдан тем улицам, где проживает наибольшее количество граждан, – отметил глава Горловского сельского поселения Николай Мишин.

Местные жители уже смогли оценить качество и комфорт передвижения по данной дороге.

– Мы очень рады, что нашу дорогу отремонтируют. Спасибо всем, кто оказал помощь, – сказала житель села Катино Валентина Федякина.

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