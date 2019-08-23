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В Рязанской области временно изменится расписание электричек

В конце августа временно изменится расписание некоторых электропоездов, 

курсирующих в Московской и Рязанской областях. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Причина изменений расписания – ремонтные работы в Рыбном, а также на участке железной дороги Овражки – Донино. Работы будут проводиться с 25 августа по 1 сентября. В это время изменится время отправления и прибытия электричек.

Кроме того, электрички и экспрессы, едущие из Рязани в Москву с 12.45 до 17.00 не будут останавливаться в Рыбном. 

С 26 по 30 августа из расписания выведут несколько поездов на участках Москва – Куровская и Куровская – Шатура.

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