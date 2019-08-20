20 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Михайловский район. Он побывал на ООО «Серебрянский цементный завод», осмотрел парк в рабочем посёлке Октябрьский, благоустроенный по программе местных инициатив, и капитально отремонтированный сельский Дом культуры в п. Некрасово.

На Серебрянском цементном заводе ему показали лаборатории, отдел контроля качества, пункт управления. Современное производство мощностью 1,8 млн. тонн продукции в год входит в крупнейший российский холдинг «БазэлЦемент». Завод развивается, сумма вложенных в 2018 году инвестиций увеличена по сравнению с предыдущим годом в 7 раз.

Глава региона отметил, что цементный завод готов к работе по переработке мусора в Рязанской области. Предприятие может забирать для дальнейшей утилизации брикетированные отходы с мусороперерабатывающего завода, который планируется построить в регионе.

– При строительстве мусороперерабатывающего завода мы должны учитывать такие возможности Серебрянского цементного завода. Это будет работать на экономику Рязанской области, – сказал глава региона.

В ходе осмотра нового парка в п. Октябрьский, который появился по инициативе жителей поселка в 2019 году у мемориала героям Великой Отечественной войны, Николай Любимов пообщался с участниками благоустройства – активистами 13-ти местных ТОС. Они выразили губернатору благодарность за создание региональной программы поддержки местных инициатив и рассказали, что в рамках проекта, который реализовывался в течение 1,5 лет, была сделана большая работа, оборудованы зоны для отдыха, пруд, детская площадка, установлены малые архитектурные формы, цветочные клумбы, высажены деревья. Общий объем финансирования составил 17,5 млн. рублей, в том числе средства, выделенные Серебрянским цементным заводом.

– Проект очень хороший. Инициатива о создании парка исходила от жителей, и видно, что все сделано с душой, с любовью, а самое главное качественно и в срок, – сказал Николай Любимов. – Программа поддержки местных инициатив работает в регионе уже третий год, и такие объекты только усиливают нашу уверенность в том, что эту программу надо продолжать, увеличивать ее финансирование.

Губернатор выразил уверенность, что программа позволит реализовать в области ещё немало замечательных инициатив людей. Глава региона отметил, что Михайловский район относится к числу муниципалитетов, где жители в этом направлении проявляют наиболее активную позицию и выдвигают много полезных предложений, касающихся благоустройства и развития территорий.

В Некрасовском сельском Доме культуры Николай Любимов посетил библиотеку, осмотрел актовый зал, помещения для занятий в кружках. Здание этого учреждения культуры в 2019 году было капитально отремонтировано также по программе поддержки местных инициатив. Общая сумма затраченных средств областного, местного бюджетов, а также добровольных взносов составила около 1,9 млн. рублей.