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В городе Скопине полицейские раскрыли ограбление местной жительницы, совершённое «на почве ревности»

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» задержали злоумышленника, подозреваемого в ограблении с применением насилия 40-летней жительницы города Скопина. Похищенные мобильник и банковские карты изъяли.

В полицию вечером обратилась 40-летняя жительница города Скопина, которая сообщила, что стала жертвой грабителя. Преступление произошло на улице города.

Полицейские немедленно выехали на место преступления и опросили пострадавшую. Женщина рассказала, что возвращалась после рабочей смены в магазине к себе домой и неожиданно получила удар по голове твердым предметом. Когда же она пришла в себя, то заметила пропажу содержимого сумочки — сотового телефона, банковских карт и небольшой суммы денег.

Сотрудники организовали оказание пострадавшей неотложной медицинской помощи и начали опрашивать местных жителей. Выяснилось, что ограбление произошло без свидетелей.

К этому времени пострадавшая заметно оправилась от удара и шока. Полицейские поспешили подробно расспросить женщину о событиях последний дней и месяцев ее жизни. Возможно, предполагали оперативники, среди ее давних или случайных знакомых есть те, кто причастен к ограблению или может помочь в расследовании.

В ходе этой беседы выяснилось, что ранее жительница города Скопина рассталась со своим давним приятелем, который, видимо, даже был в нее влюблен. Поэтому он высказывал недовольство ее общением с другими людьми, а это – раздражало женщину и она решила прекратить неприятные отношения.

Как известно, ревность – сильное чувство, которое может толкнуть на совершение тяжкого преступления. Полицейские решили проверить эту версию и разыскали 38-летнего местного жителя, про которого рассказала пострадавшая. Выяснилось, что он причастен к грабежу. У него обнаружили похищенные сотовый телефон и банковские карты. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина, получив отставку, продолжал ревновать свою знакомую. На улицах города он украдкой видел, что жительница Скопина много разговаривает по сотовому телефону и нередко улыбается. Ему захотелось узнать – с кем она общается. Для этого он проследил за женщиной от места ее работы и, выбрав пустынный участок, ударил знакомую по голове деревянным бруском, чтобы беспрепятственно завладеть телефоном и посмотреть ее контакты. Забрав содержимое сумочки, злоумышленник скрылся, но ненадолго.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемого задержали в порядке ст.91 УПК РФ.

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