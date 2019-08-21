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В Рязани разыскиваются родственники погибшего солдата из Рыбновского района

В Рязани разыскиваются родственники уроженца Рыбновсокого района Рязанской области. Поисками занимается московский поисковый отряд «Обелиск».

Сергей Иванович Симанов, гвардии младший сержант 98 гвардейского стрелкового полка 30 гвардейской стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта, родился в 1923 году в Рыбновском районе Рязанской области. Жил в с.п. Истобниковское, дер. Романцево.

Умер от ран 21 августа 1943 года в ЭГ- 4864 и первоначально был захоронен в Братской могиле деревне Крутая Угранского района Смоленской области.

Останки бойца были подняли поисковым отрядом «Обелиск» в 2011 году в Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

Информацию из донесения можно прочитать здесь.

Цель поиска родных: передать Именную папку и место современного захоронения. Если вы знали этого человека, то позвоните по телефону 8-903-089-75-79 (Роза) или напишите на электронную почту [email protected]

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