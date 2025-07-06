Генерал-майор Гудков стал первым в истории дважды Героем России

Погибший в Курской области генерал-майор Михаил Гудков стал первым в истории страны дважды Героем России, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, офицер с позывным Варяг получил «Золотую Звезду» посмертно за мужество и героизм.
Врио губернатора поручил властям Курская представить предложения об увековечивании имени Гудкова в топонимике города. Также ему установят памятник.
Минобороны сообщило о смерти Гудкова в среду. В воскресенье президент Владимир Путин подписал указ, сделавший генерала дважды Героем России.
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