«У нас вырвали сердце»: раскрыты детали гибели семьи из Пермского края в Белоруссии

Погибшая в Белоруссии семья из Пермского края ехала в направлении аэропорта, чтобы вернуться домой после отпуска, пишет «КП».
Трагедия произошла рано утром 28 июня под Минском. В такси ехала 43-летняя россиянка, ее 75-летняя мать и две дочери 7 и 13 лет. На высокой скорости в авто влетел «Мерседес». Машина с туристами слетела с дороги и ударилась об ограждение. Все пассажиры погибли.
Вернуть тела в Пермь помогла туристическая фирма, в которой мать двух девочек покупала путевки. Транспортировкой в Березники занялись представители компании «Уралкалий», где работала погибшая.
Виновник ДТП серьезно не пострадал и теперь может отправиться на 10 лет за решетку. Он был сильно пьян.
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