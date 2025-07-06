«У нас вырвали сердце»: раскрыты детали гибели семьи из Пермского края в Белоруссии

Погибшая в Белоруссии семья из Пермского края ехала в направлении аэропорта, чтобы вернуться домой после отпуска, пишет «КП».

Трагедия произошла рано утром 28 июня под Минском. В такси ехала 43-летняя россиянка, ее 75-летняя мать и две дочери 7 и 13 лет. На высокой скорости в авто влетел «Мерседес». Машина с туристами слетела с дороги и ударилась об ограждение. Все пассажиры погибли.

«У нас вырвали сердце. Помолитесь пожалуйста за их светлые души», — передали сообщение через друзей члены семьи.

Вернуть тела в Пермь помогла туристическая фирма, в которой мать двух девочек покупала путевки. Транспортировкой в Березники занялись представители компании «Уралкалий», где работала погибшая.

Виновник ДТП серьезно не пострадал и теперь может отправиться на 10 лет за решетку. Он был сильно пьян.