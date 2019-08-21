На главную Рязань Общество В Рязанском районе отменили популярный молочный фестиваль
РязаньОбщество

В Рязанском районе отменили популярный молочный фестиваль

Любимый многими рязанцами молочный фестиваль «За Окой пасутся Ко» в этом году не состоится. Информация об этом появилась в официальной группе мероприятия ВКонтакте:

«Должны сообщить не очень хорошую новость: в силу определенных обстоятельств в этом году фестиваль проводиться не будет.
Вопрос о дальнейшей судьбе праздника в данный момент открыт. Будем стараться информировать вас обо всех изменениях.»

Праздник проводился в дубовой роще между сёлами Коростово и Заокское Рязанского района в начале сентября. Традиционно на фестивале работало множество площадок, где можно было развлечься, поиграть, послушать музыку, потанцевать, принять участие в молочном забеге и посмотреть дефиле коров.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцы увидят репродукции картин Моне и Дега

На выставке московского художника рязанцы смогли погрузиться в «Быструю фазу сна»

МЧС предупредило рязанцев о жаре

В Рязанском районе отменили популярный молочный фестиваль

Грибник обнаружил труп пропавшего рязанца

На территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани погиб рабочий

Под Рязанью водитель без прав устроил ДТП

Блогинг по-рязански

Региональные товаропроизводители получили знак «Рязанское качество»

В ООО «Агрохолдинг Скопинский» завезли 50 молодых телят

Фестиваль уличной культуры «Железка-2019» пройдёт в новом формате

Боливия: успей обменять зарплату

В ДТП в Михайловском районе пострадал житель Москвы

Федеральный телеканал показал рязанскую поликлинику в сюжете про проблемы здравоохранения

Рязанцы могут принять участие в благотворительной акции

Новомичуринск получил статус моногорода

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

С добрым утром! Обзор новостей 18 июля

Росгвардия предложила рязанцам добровольно сдать оружие за вознаграждение

Врачи рязанской ОКБ готовятся к проведению трансплантации печени