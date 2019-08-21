В Рязанском районе отменили популярный молочный фестиваль

Любимый многими рязанцами молочный фестиваль «За Окой пасутся Ко» в этом году не состоится. Информация об этом появилась в официальной группе мероприятия ВКонтакте:

«Должны сообщить не очень хорошую новость: в силу определенных обстоятельств в этом году фестиваль проводиться не будет.

Вопрос о дальнейшей судьбе праздника в данный момент открыт. Будем стараться информировать вас обо всех изменениях.»

Праздник проводился в дубовой роще между сёлами Коростово и Заокское Рязанского района в начале сентября. Традиционно на фестивале работало множество площадок, где можно было развлечься, поиграть, послушать музыку, потанцевать, принять участие в молочном забеге и посмотреть дефиле коров.