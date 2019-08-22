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Рязанцев приглашают на субботник в Старое Зимино

В субботу, 24 августа, в Старом Зимино пройдёт очередной усадебный субботник. В этот раз мероприятие состоится с участием волонтёрского движения «Усадебные волонтёры». В программе субботника запланировано проведение экскурсии по усадьбе от Ксении Паначевой, организатора проекта «Я Вам Покажу» и лекция-показ «Образ жизни русской усадьбы: занятия и развлечения» от Александра Соловьева, культуролога, доктора философских наук.

Волонтёры смогут познакомиться со зданиями усадьбы, усадебным парком и достопримечательностями на территории усадьбы. Александр Соловьев расскажет об усадебном образе жизни, ежедневных занятиях и развлечениях обитателей усадеб. Гости усадьбы узнают об усадебном укладе жизни, домашнем хозяйстве, практиках приготовления и потребления пищи, формах общения и досуга (сварят яблочное варенье, поиграют в крокет и городки, напишут письмо из усадьбы гусиными и стальными перьями).

Добраться до места проведения субботника можно в 10:10 из Рязани (остановка Площадь Ленина в сторону области c заездом на ЖД вокзалы Рязань-1 и Рязань-2). В 17:00 автобус приедет обратно. На мероприятие необходимо зарегистрироваться.

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