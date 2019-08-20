Николай Любимов провёл выездное заседание правительства Рязанской области

Во вторник, 20 августа, в городе Михайлов состоялось выездное заседание правительства Рязанской области. В районном доме культуры руководители центральных исполнительных органов власти (ЦИОГВ) Рязанской области, а также ряда территориальных органов федеральных органов власти провели личный прием граждан.

Было рассмотрено 37 обращений граждан, сообщает сайт регионального правительства. Вопросы касались строительства и ремонта дорог, социальных объектов, освещения улиц, проведения капремонта многоквартирных домов, тепло-, газо- и водоснабжения населенных пунктов.

Губернатор Николай Любимов отметил, что с гражданами общались 25 руководителей ЦИОГВ и 5 представителей территориальных органов федеральных органов власти. Наибольшее число вопросов было задано руководителям министерства труда и социальной защиты населения, минстроя и минтранса Рязанской области. Людей интересовали вопросы строительства ФАПа в с. Стрелецкие Выселки, ремонта здания школы №2 в Михайлове, газификация села Хавертова, качества сотовой связи, качества воды, создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Задать вопросы можно было и в интернете на официальных аккаунтах Губернатора и странице «Рязанская область».

– В соцсетях были обращения от людей, на первом месте – вопросы дорожного ремонта, которому надо уделить повышенное внимание. Поднимались они и на приеме граждан. Все их надо решать более быстрыми темпами, – сказал Николай Любимов.

Николай Любимов заявил, что практика выездных приёмов граждан обязательно будет продолжена. По его словам, ранее такая форма работы использовалась в рамках выездных заседаний регионального правительства в Пронском, Кораблинском, Сасовском, Рыбновском районах и положительно себя зарекомендовала.