На главную Рязань Общество В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе
РязаньОбщество

В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе

В администрации Рязани рассказали, чем вызван странный вид деревьев на Московском шоссе.

Ранее пост об «изуродованных» деревьях появился в паблике Новости Рязани ВКонтакте. Рязанец назвал их вид «мрачной картиной».

В администрации Рязани сообщили, что ясени у дома №33 на Московском шоссе оказались заражены природным стволовым вредителем – ясеневидной узкотелой изумрудной златкой. Было принято решение провести обрезку деревьев, чтобы стимулировать рост молодых побегов. На данный момент это не принесло результатов – в феврале и июне вновь было установлено, что ясени заражены. Было принято решение посмотреть, что изменится за лето. После этого соберут комиссию, которая и решит, что делать дальше с ясенями. 

Фото:  Сергей Иванов

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе

Николай Любимов провёл выездное заседание правительства Рязанской области

В Михайловском районе открыли памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Михайловский район

В Рязани генерального директора подозревают в сокрытии налогов на 39 миллионов рублей

В среду на двух улицах в Рязани отключат электричество

В Рыбновском районе иностранец изнасиловал 70-летнюю женщину

В Скопинском районе завершается ремонт дороги

На Солотчинском мосту ограничат скорость

Германия: груз долгов разогнал цены. 155 финансовых историй

Юные экологи при поддержке РНПК продолжают изучать природу Мещёры

В Пителинском районе «Нива» улетела в кювет

После ДТП на Солотчинском мосту в Рязани возбудили уголовное дело

В Рязани пьяный велосипедист врезался в автомобиль

video

Рязанский телеканал рассказал об опасностях на дорогах города

Рязанец забил до смерти мать во время ссоры

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Следственный комитет проверит информацию о миллионных выплатах рязанцам из-за плохих дорог

Ретейлеры наиболее лояльны к рязанским студентам

В первую лагерную смену в Рязанской области отдохнули почти 17,5 тысяч детей