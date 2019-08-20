В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе

В администрации Рязани рассказали, чем вызван странный вид деревьев на Московском шоссе.



Ранее пост об «изуродованных» деревьях появился в паблике Новости Рязани ВКонтакте. Рязанец назвал их вид «мрачной картиной».



В администрации Рязани сообщили, что ясени у дома №33 на Московском шоссе оказались заражены природным стволовым вредителем – ясеневидной узкотелой изумрудной златкой. Было принято решение провести обрезку деревьев, чтобы стимулировать рост молодых побегов. На данный момент это не принесло результатов – в феврале и июне вновь было установлено, что ясени заражены. Было принято решение посмотреть, что изменится за лето. После этого соберут комиссию, которая и решит, что делать дальше с ясенями.



Фото: Сергей Иванов

