Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» в 2019 году состоится

Популярный в Рязанской области и за её пределами фестиваль «За Окой пасутся КО…» состоится 14 сентября в 12.00 в традиционном месте – дубовой роще между сёлами Коростово и Заокское Рязанского района.

Накануне в группе фестиваля в соцсетях появилась информация, что фестиваль отменяется «в силу определённых обстоятельств». Сегодня в этой же группе сообщили о новой дате праздника.

Праздник ежегодно проводится в дубовой роще между сёлами Коростово и Заокское Рязанского района в начале сентября. Традиционно на фестивале работает множество площадок, где можно было развлечься, поиграть, послушать музыку, потанцевать, принять участие в молочном забеге и посмотреть дефиле коров.