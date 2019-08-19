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В Клепиковском районе искали потерявшихся байдарочников

В Клепиковском районе сотрудники МЧС, полицейские, волонтёры ПСО «ЛизаАлерт Рязань» искали потерявшихся байдарочников. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. 

Звонок от испуганной женщины поступил в субботу, 17 августа, в 19.26. Она рассказала, что вместе с группой туристов сплавлялась на байдарках по реке Пре от Клепиков до Деулино. В какой-то момент их байдарка села на мель, туристам пришлось выбраться на берег. Основная группа ушла вперёд, а трое байдарочников оказались на суше, промокли и не знали, куда идти в лесу. Девушка с трудом нашла сеть и позвонила спасателям. 

После этого начались поиски потерявшихся в лесу. Работали несколько групп. Только в район двух часов ночи группе Клепиковского пожарно-спасательного гарнизона удалось обнаружить потерявшихся. Люди услышали звук сирены и откликнулись на него. Байдарочникам помогли собрать вещи и отвезли к родственникам в Клепики. 

По словам начальника регионального управления МЧС России генерал-майора Сергея Филиппова, этот случай нетипичный для Рязанской области – в основном теряются в лесу люди, отправившиеся собирать грибы или ягоды. Всего в текущем сезоне сотрудники МЧС приняли участие в поисках 62 человек. 

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