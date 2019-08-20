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В Рыбновском районе иностранец изнасиловал 70-летнюю женщину

В Рыбновском районе по подозрению в изнасиловании 70-летней женщины задержан временно проживающий там гражданин Узбекистана, 1986 года рождения. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 16 августа в одном из сёл Рыбновского района. Молодой человек через окно террасы проник в жилой дом и изнасиловал 70-летнюю хозяйку.

Уголовное дело возбуждено по  ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемый помещён под стражу, расследование продолжается.

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