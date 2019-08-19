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Жителя Рязанской области осудили за жестокое убийство знакомого

В городе Кораблино вынесен приговор местному жителю, убившему знакомого. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Преступление было совершено 30 марта 2019 года. В этот день подсудимый выпивал вместе с двумя приятелями в квартире своей знакомой. В какой-то момент он присел на диван и обнял хозяйку за плечи, что не понравилось потерпевшему. Между мужчинами произошла ссора, завершившаяся жестоким избиением. Сначала подсудимый ударил оппонента табуреткой по голове, а когда тот упал, нанёс ему множественные удары кулаками в область головы, после чего начал прыгать в сапогах по телу пострадавшего. 

Через некоторое время пострадавший умер на месте избиения. У него были обнаружены множественные переломы рёбер, порвано левое лёгкое. На теле мужчины эксперт насчитал минимум 53 точки приложения травмирующей силы.

Суд признал убийцу виновным и приговорил его к 9 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. 

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