Жителя Рязанской области осудили за жестокое убийство знакомого

В городе Кораблино вынесен приговор местному жителю, убившему знакомого. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



Преступление было совершено 30 марта 2019 года. В этот день подсудимый выпивал вместе с двумя приятелями в квартире своей знакомой. В какой-то момент он присел на диван и обнял хозяйку за плечи, что не понравилось потерпевшему. Между мужчинами произошла ссора, завершившаяся жестоким избиением. Сначала подсудимый ударил оппонента табуреткой по голове, а когда тот упал, нанёс ему множественные удары кулаками в область головы, после чего начал прыгать в сапогах по телу пострадавшего.



Через некоторое время пострадавший умер на месте избиения. У него были обнаружены множественные переломы рёбер, порвано левое лёгкое. На теле мужчины эксперт насчитал минимум 53 точки приложения травмирующей силы.



Суд признал убийцу виновным и приговорил его к 9 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год.

