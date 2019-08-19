В Рязани продолжается ремонт системы ливневой канализации. За I полугодие выполнена гидродинамическая промывка свыше 10 км трубопроводов ливневой канализации. С начала года в Рязани отремонтировано 52 колодца, установлены 23 решётки дождеприёмных колодцев индивидуального изготовления, очищено 383 колодца от иловых отложений, заменено 56 колодцев с установкой новых крышек.

Как сообщает сайт администрации города, уже выполнены работы по гидродинамической промывке ливневой канализации на ул. Касимовское шоссе, д. 48 корп. 1. Кроме того, ведутся работы по промывке трубопроводов ливневой канализации и ремонту колодцев на улице Интернациональная, проезда от ул. Зубковой до ул. Новосёлов.

В августе запланирована гидродинамическая промывка сетей ливневой канализации по улицам Кальная, проезд Грибоедова, поселок Мехзавода. Колодцы ливневой канализации отремонтируют на улицах Энгельса и Медицинская.