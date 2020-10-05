В Рязанской области создадут условия для развития экономики

В понедельник, 5 октября, состоялось заседание Общественного совета Рязанской области. В совещании приняли участие структурные подразделения регионального минфина и министр финансов молодежного правительства региона, сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании обсудили направления бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года.
Помимо этого, сотрудники затронули вопросы выделения определенной суммы муниципальным образованиям на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям.