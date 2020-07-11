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Новости РязаниОбщество

В Рязани открылись шесть официальных пляжей

7info

С субботы, 11 июля, в Рязани официально открылись для посетителей шесть пляжей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По данным сайта мэрии, в Рязани в этом году работают пляжи на трёх Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере, а также два пляжа в Солотче – у Лысой горы и у санатория «Старица». 

Все эти территории отдыха проверили водолазы, взяты пробы воды и песка. В итоге эти пляжи признаны готовыми к сезону. 

На пляжах установлено оборудование: кабинки для переодевания, зонтики от солнца, скамейки, а также биотуалеты, урны и контейнеры для мусора. 

Напомним, ранее из-за коронавируса купание на официальных пляжах было запрещено. С пятницы, 10 июля, Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений и появилась возможность открыть пляжи.

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