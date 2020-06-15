Рязанская семья поблагодарила Путина за выплаты на детей

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В понедельник, 15 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие совещании, которое провёл Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Совещание, прошедшее в режиме видео-конференц связи, было посвящено мерам поддержки экономики и социальной сферы во время коронавируса.

Николай Любимов рассказал президенту, что в Рязани и области все семьи были охвачены поддержкой. Прежде всего федеральной. Кроме того, в Рязанской области продлили срок использования регионального материнского капитала и выплатили по 2 тысячи рублей гражданам, потерявшим работу после 1 января. Также выдавалось питание школьникам.

В рамках совещания была организована видеосвязь с рязанкой семьёй Кузьминых. Супруги воспитывают двоих детей. Они поблагодарили главу государства за выплаты. По их словам, положенные выплаты на детей были оформлены легко, а средства пришли своевременно.