Понедельник, 25 мая, 2020
8.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанская полиция сообщила об итогах масштабных рейдов в выходные

7info
-

С 22 по 24 мая сотрудники УМВД России по Рязанской области провели на территории региона масштабные рейдовые мероприятия, направленные на стабилизацию оперативной обстановки в общественных местах, поддержание на должном уровне общественного порядка и общественной безопасности.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции раскрыли 63 преступления и выявили 2044 административных правонарушения. Задержан 1 человек,  находившийся в федеральном розыске.

Так, 22 мая в городе Рязани сотрудники ППСП по горячим следам задержали подозреваемого в совершении в отношении двух женщин разбойного нападения и ограбления.

По линии ГИБДД выявлено 1294 правонарушения, при этом акцент делался на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения и других грубых нарушений ПДД РФ. Сотрудники Госавтоинспекции составили материалы в отношении 38 лиц, управлявших транспортом в нетрезвом виде. Также выявлено 323 нарушения, связанные с тонированием сверх установленных норм лобовых и передних боковых стекол автомобилей. При этом многие автолюбители согласились с доводами полицейских и сняли чрезмерную тонировку на месте.

В ходе рейдов сотрудники полиции зафиксировали 31 факт нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изъято 346 литров неправомерно продававшегося алкоголя.

Выявлены 2 факта продажи товаров с признаками контрафактности.

Гражданам выданы 587 уведомлений по соблюдению мер самоизоляции в виду угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Для проверки в территориальные отделы доставлялись иностранные граждане, в отношении 7 из них составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

С целью повышения эффективности правоохранительной деятельности на местах сотрудники различных подразделений УМВД осуществили выезд в межмуниципальный отдел МВД России  «Шиловский». Стражи правопорядка провели совместные рейды по выявлению правонарушений в Шиловском и Чучковском районах.

Во время ночного патрулирования населенных пунктов полицейские получили сообщение, что в одном из сел Чучковского района во время уличной групповой драки получил проникающее ножевое ранение грудной клетки 17-летний местный житель. Полицейские немедленно прибыли на место преступления и приступили к поискам злоумышленника. В результате прочесывания местности удалось быстро установить местонахождение и задержать подозреваемого. Им оказался 31-летний житель другого региона, находившийся в командировке. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ.      

В ходе отработки административных участков полицейские установили 2 факта реализации спиртосодержащей продукции в частном секторе. При проверке торговых объектов выявлены 5 правонарушений в сфере торговли алкогольной продукцией – реализация спиртного после 22 часов, продажа простроченных товаров и т.п.. В частности, полицейские установили, что одно из придорожных кафе в Шиловском районе продает алкогольные напитки в ночное время и при этом отсутствует лицензия на реализацию водки. По данным фактам составлены протоколы ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, нарушителей ждут внушительные штрафы.

В рабочем поселке Шилово полицейские выявили факт реализации товаров с признаками контрафактности. В торговом зале одного из магазинов обнаружены и изъяты 64 адаптера, 10 сумок и 5 джинсов известных марок с признаками подделки.

В двух аптеках Шилова полицейские выявили 2 факта реализации лекарственных препаратов без рецепта.

Сотрудники полиции проверили 17 лиц, состоящих под административным надзором. Выявлено 1 административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 статьи 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»в отношении поднадзорного в связи с отсутствием его по месту жительства после 22 часов.

В рамках рейдовых мероприятий полицейские отрабатывали лесную зону, проверяя большегрузный транспорт, перевозящий древесину, и участки водоемов на предмет выявления незаконной добычи рыбы.

Оперативно-профилактические рейдовые мероприятия будут продолжены на регулярной основе.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанская полиция сообщила об итогах масштабных рейдов в выходные

Новости Рязани
С 22 по 24 мая сотрудники УМВД России по Рязанской области провели на территории региона масштабные рейдовые мероприятия, направленные на стабилизацию оперативной...
Узнать больше

Пьяный водитель устроил серьёзное ДТП в Рязанской области

Новости Рязани
В воскресенье, 24 мая, в 13.30 в Скопинском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

Николай Любимов провёл видеоконференцию с главами ряда районов Рязанской области

Власть
25 мая губернатор Николай Любимов провел кустовое совещание с главами администраций ряда муниципальных образований Рязанской области по актуальным вопросам и проблемам социально-экономического...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из больниц Рязани выписано 18 человек, которые перенесли коронавирус

COVID-19
Кроме того, сегодня же стало известно о том, что выздоровели 43 пациента, лечившихся дома под наблюдением медиков. Болезнь у них протекала в лёгкой форме.
Узнать больше

День выпускника в Рязани планируют совместить с Днём города

Новости Рязани
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в июне в рязанских школах не состоятся выпускные вечера. Однако без праздника одиннадцатиклассники не останутся. Единый день выпускника...
Узнать больше

В детсадах Рязани откроют дежурные группы

Новости Рязани
В детских садах Рязанской области планируют открыть дежурные группы. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на совещании с руководителями образовательных учреждений региона...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+