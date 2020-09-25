Рязанка участвует в международном конкурсе красоты

Девушка из Рязани принимает участие в Международном конкурсе красоты среди офисных сотрудниц. Она может выиграть 2 000 000 рублей, если пройдет в финал и победит своих соперниц.

В этом году к конкурсу «Мисс офис-2020» допущена только одна рязанка. Александра Смоликова работает экономистом по материально-техническому снабжению в «Рязанской нефтеперерабатывающей компании».

Чтобы наша землячка прошла в финал, ей требуется большая поддержка. Для этого нужно проголосовать на сайте конкурса. Однако есть некоторые ограничения: отдать свой голос можно только один раз в сутки, но сразу за трех участниц.

Интернет-голосование стартует 25 сентября и продлится до 15 октября. По его итогам из 113 полуфиналисток из России и зарубежья, в число которых входит и рязанка, только 30 пройдут в финал и поборются за главный приз. Победитель возьмет не только 2 000 000 рублей, но и роскошную непереходящую корону с возможностью стать лицом рекламной кампании «Комус».

Финалистки будут бороться за главный приз 21 ноября в Москве. На мероприятие пригласят множество известных людей: популярные артисты, дизайнеры, политики, блогеры и другие медийные личности.