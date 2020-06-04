Обновлены данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новую информацию о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 11 часов четверга, 4 июня, в регионе с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 3872 человека. Заболевшие разделены на пять групп по возрасту. Больше всего заражённых в возрастной группе от 46 до 64 лет. В ней коронавирусом болеют 1457 человек.

Детей (от 0 до 18 лет) с подтверждённым COVID-19 в регионе 397 человек. У одного из них коронавирус был диагностирован уже в возрасте 17 дней.

В возрасте от 18 до 45 лет заболели 1316 человек, в возрасте от 65 до 80 лет – 505 человек. 126 заболевших старше 80 лет.