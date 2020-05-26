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Николай Любимов: Рязанских предпринимателей отличает высокая социальная ответственность

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанских бизнесменов с Днём российского предпринимательства.

Уважаемые предприниматели Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Успешное развитие экономики нашего региона в значительной степени зависит от эффективности работы организаций малого и среднего бизнеса. Они обладают высокой конкурентоспособностью, что стало возможным в результате последовательной работы по внедрению передовых технологий в производство, освоению новых видов продукции, повышению качества товаров и услуг.

Рязанских предпринимателей отличает высокая социальная ответственность, желание принести пользу региону и его жителям. В период пандемии коронавируса мы в очередной раз в этом убедились: порядка 40 предприятий и ИП области перестроили действующие производства под пошив марлевых масок, повязок, костюмов, халатов, комбинезонов для медиков.

Поддержка добросовестного бизнеса всегда являлась приоритетом государственной и региональной политики, которая обязательно будет продолжена. Сегодня, в непростых для всех условиях, приняты дополнительные важные решения, направленные на оказание помощи предпринимателям наиболее пострадавших от ограничительных мер отраслей.

Убежден, что вместе мы сможем справиться с любыми трудностями и продолжить успешно двигаться вперед по пути укрепления экономического потенциала Рязанского края! В рамках национальных проектов открыты прекрасные возможности для дальнейшего поступательного развития.

Желаю всем профессиональных успехов, новых востребованных проектов, счастья, благополучия и добра!

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