На рязанца завели уголовное дело за незаконное проникновение в чужой дом

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Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Клепиковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. 

По данным следствия, около 2-х часов ночи 13 апреля 2020 года в р.п. Тума Клепиковского района нигде не работающий молодой человек, сломав запорное устройство, незаконно проник в дом к знакомой с целью найти свою сожительницу. Последняя временно проживала у подруги из-за антиобщественного поведения сожителя. Хозяйка дома, которая одна воспитывает четверых малолетних детей, услышав шум и испугавшись, вызвала сотрудников полиции.

Установление всех обстоятельств противоправного поведения предстоит в рамках расследования уголовного дела, по результатам которого действиям подозреваемого будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

Справка: 

Статья 139 УК РФ

Часть 1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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