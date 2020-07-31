Более 250 тысяч почтовых отправлений получены в Рязанской области без извещений и паспорта

Свыше 22 тысяч жителей Рязани и Рязанской области пользуются простой электронной подписью при получении почтовых отправлений. При помощи сервиса «Простая электронная подпись» можно получать регистрируемые почтовые отправления без извещений и документов. Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы.

После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки потребителю необходимо просто назвать оператору ФИО и трек-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты.

Жители Рязани и Рязанской области всё чаще пользуются простой электронной подписью при получении почтовых отправлений.

Анкету можно заполнить на сайте Почты России, в мобильном приложении или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. Отметим, что теперь оформить заявку на подключение можно и через почтальона, обслуживающего ваш адрес.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, то для получения простой электронной подписи ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России (https://pochta.ru/pep) и нажать кнопку «Получить через Госуслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования.