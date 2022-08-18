Рязанские активисты Народного фронта просят сделать безопасным поворот при реконструкции перекрёстка на село Секиотово

Просьбу местных жителей об организации на повороте разгонной полосы общественники направили в минтранс региона.

В рязанское отделение Народного фронта обратились жители Семёновского сельского поселения, в состав которого входят Секиотово и ещё несколько сёл. Они просят изменить проект строительных работ на перекрёстке трассы Рязань — Михайлов. Об этом рассказали в исполкоме общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Рязанской области.

Сейчас переходно-скоростные полосы задействованы как полосы для попутного движения. При повороте налево на Секиотово со стороны Рязани водителю сложно оценить безопасность манёвра из-за плотного встречного потока. Это повышает риск ДТП. При этом в районе перекрёстка дорога сужается, что снижает возможности для маневрирования. Об этом говорится в обращении местных жителей.

Автовладельцы из окрестных деревень просили дорожников сделать третью, разгонную полосу. Им ответили, что работы идут по проекту и нельзя вносить изменения на стадии ремонтных работ.

Член регионального штаба Народного фронта в Рязанской области Александр Шишков считает, что вполне возможно сейчас внести в проект необходимые изменения и сделать поворот на Секиотово безопасным и удобным для пользования.