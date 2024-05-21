В Касимовском районе прокуратура выявила нарушения в сфере формирования маневренного жилищного фонда

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства в сфере формирования маневренного жилищного фонда, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в нарушение требований закона на территории Гусевского городского поселения, Крутоярского, Лашманского сельских поселений Касимовского района отсутствует маневренный жилищный фонд, необходимый для временного проживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По данному факту межрайонной прокуратурой в суд направлено 4 исковых заявления о возложении на органы местного самоуправления обязанности по созданию маневренного фонда.