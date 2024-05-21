Кадомский район атаковали полчища мошек

Кадомский район 20 мая атаковали полчища мошек. Об этом пишут ИД «Пресса».

Как сообщают местные жители, насекомые огромными тучами кружат целыми днями напролет. А к вечеру их количество становится только больше.

Жители Кадома жалуются,что не только люди, но и животные страдают от мошек. На свои участки приходится выходить в защитных средствах, и то ненадолго.

Ольга Логинова, начальник ГБУ РО «Кадомская райветстанция», сказала, что укусы мошек вызывают симулидотоксикоз — токсико-аллергическое заболевание. Слюна этих насекомых токсична. Животные могут даже умереть от большого количества укусов.

Специалист рекомендовала обрабатывать животных от мошек специальными средствами.