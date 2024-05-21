В Рязани в 2025 году появится приют для безнадзорных животных

В конце следующего года в Рязани планируют открыть приют для безнадзорных животных. Проектную документацию для его строительства завершат летом 2024 года. Об этом 21 мая сообщили на заседании правительства Рязанской области рассказал Михаил Балакирев, начальник главного управления ветеринарии Рязанской области.

Проект обойдется примерно в 250 миллионов рублей.

Было отмечено, что в прошлом году в Рязанской области отловили и стерилизовали более 2 тысяч бездомных собак. 316 удалось пристроить в добрые руки, 105 были размещены на пожизненное содержание. А 45 собак, по словам Михаила Балакирева, выловили повторно, так как они стали агрессивны к людям.

Доля покусов снизилась с 54% в 2021 году до 45% в 2023-м.

Какие темы еще обсуждали на заседании правительства региона, можно посмотреть в видео ниже.