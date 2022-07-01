Рязанку осудят за попытку убить сожителя

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении безработной жительницы Чучковского района, 1986 года рождения, ранее судимой за кражу. Женщину обвиняют в попытке убить сожителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

18 апреля 2022 года во время пьянки случился бытовой конфликт. Женщина несколько раз замахнулась на сожителя ножом, но её успел остановить гость пары. В следующий раз мужчина не сумел остановить хозяйку дома, она нанесла сожителю 4 ножевых удара в область груди и живота.

Гость разоружил женщину и вызвал сотрудников скорой помощи, пострадавшего удалось спасти.

Расследование дела завершено, его передали в суд для рассмотрения по существу.