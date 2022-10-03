Рязанка пробила два колеса в яме на трассе Ряжск – Рязань

Жительница Рязани на трассе Ряжск – Рязань в дорожной яме пробила два колеса. Пост появился 2 сентября вечером в группе ПУВР ВКонтакте.
Как отмечается, инцидент произошёл за 1,2 километра перед Искрой в сторону областного центра.
По словам женщины, на этой трассе автомобили едут со скоростью не менее 90 км/ч.
Водитель не вызывала дорожных инспекторов из-за позднего времени, она ехала с двумя детьми. Женщина спрашивает, куда лучше жаловаться в такой ситуации, и призывает водителей быть аккуратнее на этом участке дороги.
Буквально за пару часов до публикации в той же группе появился пост об этой дорожной яме.
Фото Сергея Зорина в группе ПУВР ВКонтакте