Рязанка пробила два колеса в яме на трассе Ряжск – Рязань

Жительница Рязани на трассе Ряжск – Рязань в дорожной яме пробила два колеса. Пост появился 2 сентября вечером в группе ПУВР ВКонтакте.

Как отмечается, инцидент произошёл за 1,2 километра перед Искрой в сторону областного центра.

«Яма огромная, после неё такие же ямы заделаны. Эту почему-то оставили, непонятно. Я так понимаю, судя по дощечке, которая там валяется, я не одна…», – пишет водитель.

По словам женщины, на этой трассе автомобили едут со скоростью не менее 90 км/ч.

Водитель не вызывала дорожных инспекторов из-за позднего времени, она ехала с двумя детьми. Женщина спрашивает, куда лучше жаловаться в такой ситуации, и призывает водителей быть аккуратнее на этом участке дороги.

Буквально за пару часов до публикации в той же группе появился пост об этой дорожной яме.

«Участок перед Искрой, со стороны Ряжска, ночью можно и колёса оставить», – говорилось в сообщении.

Фото Сергея Зорина в группе ПУВР ВКонтакте