Рязанец избил молотком женщину-продавца

Оперативники угрозыска по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина на окраине Рязани. Подробности сообщает группа Полиция Рязани ВКонтакте.

Сотрудники УУР УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Октябрьскому району Рязани установили личность и задержали подозреваемого в разбойном нападении с молотком на женщину-продавца. 42-летний местный житель похитил деньги из кассы магазина на улице Поселковой в посёлке Строитель.

68-летняя потерпевшая сообщила полицейским, что мужчина с молотком в руках зашёл в магазин вечером и потребовал денег. Услышав отказ, он ударил продавца несколько раз, целясь в голову. Женщина отбежала от прилавка, а нападавший взял деньги из кассы и скрылся. Добычей злоумышленника стали 4 тысячи рублей.

Оперативники угрозыска составили со слов потерпевшей портрет нападавшего. После опроса местных жителей полиция установила причастность к разбою 42-летнего жителя посёлка. Его нашли и задержали.

Предварительно, в последнее время рязанец злоупотреблял алкоголем. У него кончились деньги, и нетрезвый мужчина решил ограбить продуктовый магазин возле его дома. В магазине он потребовал выручку, а когда услышал отказ, стал бить женщину молотком. Похищенные деньги мужчина сразу потратил на спиртное.

Следователи следственного подразделения ОМВД по Октябрьскому району Рязани возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 10 лет заключения.