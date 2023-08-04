Пятница, 4 августа, 2023
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Рязанцев приглашают на выставку ретроавтомобилей

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Фото: Pxhere

4 и 5 августа в Торговом городке пройдет выставка ретроавтомобилей.

Кроме выставки в пятницу с 19:00 на территории фестиваля будет работать лекторий, на котором состоится презентация аудиогида по местам съемок фильмов в Рязани, а в субботу посетителям Торгового городка расскажут об астрономии и моде советского периода.

В воскресенье, 6 августа, на фестивале откроется комиссионный магазин, гостей порадуют танцевальной программой и выступлениями музыкальных коллективов и исполнителей, сообщает пресс-служба правительства.

Для детей в Торговом городке будут работать аниматоры, также там пройдут спортивные мастер-классы и будут продаваться товары локальных брендов. 

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