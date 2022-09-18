Рязанцам рассказали о жизни и творчестве Сергея Худекова

17 сентября Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина организовала встречу с балетным критиком из Санкт-Петербурга Снежаной Тихоненко, преподавателем кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Встреча была посвящена предстоящему 185-летнему юбилею выдающегося рязанца Сергея Николаевича Худекова.

Он был великим просветителем, почти пятьдесят лет руководил «Петербургской газетой», был драматургом, писал либретто и занимался балетной критикой, а ещё построил парки-дендрарии в Сочи и в Ерлино Рязанской области. После революции 1917 года уцелел только парк в Сочи, а в Ерлино крестьяне всё разграбили и сожгли. Богатая театральная коллекция, стоявшая на втором месте после бахрушинской, собранная в Санкт-Петербурге, тоже была разграблена. Худеков не уехал за границу и безвестно доживал свой век в советской России.

15 лет назад был создан музей Худекова в Кораблинском районе, и о нём впервые заговорили в газетах и на телевидении. Писали разные книги о его творчестве. А в вагановской Академии обратились по-научному к его балетным трудам.

Снежана Валерьевна увлекательно рассказала о творчестве нашего земляка, а рязанцы преподнесли свои дары гостье из культурной столицы. Студенты музыкального колледжа имени братьев Г. и А. Пироговых сыграли на фортепьяно и кларнете, а учащиеся балетной школы МКЦ станцевали вариации из классических балетов. Юных артистов – Ярослава Куликова, Дмитрия Верника, Софью Булатникову и Полину Елизарьеву – публика отблагодарила горячими аплодисментами.

А Снежана Тихоненко посетовала, что в биографии Сергея Худекова ещё много белых пятен, и пожелала студентам-хореографам Рязани, которые в будущем станут балетоведами, тоже заняться исследованием жизни и творчества этого уникального человека, усыпанного талантами.