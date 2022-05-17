7.8 C
Рязань
Вторник, 17 мая, 2022

Пустующее здание на Первомайском проспекте Рязани хотят передать РязГМУ

spot_img
7info
7info

Пустующее здание на Первомайском проспекте Рязани хотят передать РязГМУ

Глава Рязани Татьяна Панфилова предложила передать РязГМУ часть здания на Первомайском проспекте, 62. Подробности сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

До 2015 года там находился филиал Московского Университета имени С. Ю. Витте. Теперь учебное заведение переехало в собственное помещение, находящееся в том же доме. Часть здания пустует.

— В городе не должно быть пустующих муниципальных зданий, — заявила Панфилова. — Неиспользуемые помещения становятся угрозой для безопасности жителей близлежащих домов.

Помещение неаварийное, пригодное для использования, но требует капитального ремонта. У Рязани денег на это нет, необходимы федеральные средства.

Глава муниципального образования предложила РязГМУ рассмотреть возможность использования здания для своих целей. Руководство медицинского вуза изучает вопрос.

Пустующее здание на Первомайском проспекте Рязани хотят передать РязГМУ
Пустующее здание на Первомайском проспекте Рязани хотят передать РязГМУ
Пустующее здание на Первомайском проспекте Рязани хотят передать РязГМУ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7