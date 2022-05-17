Пустующее здание на Первомайском проспекте Рязани хотят передать РязГМУ

Глава Рязани Татьяна Панфилова предложила передать РязГМУ часть здания на Первомайском проспекте, 62. Подробности сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.
До 2015 года там находился филиал Московского Университета имени С. Ю. Витте. Теперь учебное заведение переехало в собственное помещение, находящееся в том же доме. Часть здания пустует.
Помещение неаварийное, пригодное для использования, но требует капитального ремонта. У Рязани денег на это нет, необходимы федеральные средства.
Глава муниципального образования предложила РязГМУ рассмотреть возможность использования здания для своих целей. Руководство медицинского вуза изучает вопрос.